Eishockey

Titelverteidiger München will gegen Berlin kontern

15.04.2018, 00:39 Uhr | dpa

Titelverteidiger EHC Red Bull München will im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Eisbären Berlin zurückschlagen. Nach der 3:4-Heimniederlage zum Auftakt der Final-Playoffs bestreitet das Team von Erfolgstrainer Don Jackson sein erstes Gastspiel am Sonntag (14.30 Uhr/Sport1/Telekomsport) in der Hauptstadt. Wer zuerst vier Partien gewinnt, ist Meister. Die Münchner könnten erst als drittes Team in der Deutschen Eishockey Liga überhaupt ihren dritten Titel am Stück gewinnen. Nach verbüßter Sperre wegen eines brutalen Fouls kann Trainer Jackson auch wieder Stürmer Steven Pinizzotto einsetzen.