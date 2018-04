Kommunen

Kommunalwahlen ruhig angelaufen

15.04.2018, 13:29 Uhr | dpa

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag in Thüringen hat bis Mittag jeder fünfte Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben. Das teilte das Statistische Landesamt mit. Das liegt leicht über dem Niveau von 2012, als 18,8 Prozent zu diesem Zeitpunkt gewählt hatten. Nicht eingerechnet ist dabei die Zahl der Briefwähler. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten bereits 5,3 Prozent der Wahlberechtigten per Brief abgestimmt.

Knapp 1,6 Millionen Wahlberechtigte im Alter ab 16 Jahren sind aufgerufen, 14 Landräte, sechs Oberbürgermeister kreisfreier Städte sowie 100 Bürgermeister in kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu wählen. Bei fehlenden absoluten Mehrheiten entscheiden Stichwahlen am 29. April.