Eishockey

Eisbären wollen Führung im Meisterschafts-Finale ausbauen

15.04.2018, 03:48 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin wollen nach dem überraschenden Auftaktsieg im Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft nachlegen. Nach dem 4:3-Erfolg beim deutschen Meister EHC Red Bull München können die Eisbären heute in der eigenen Halle in der Serie "Best of Seven" mit 2:0 in Führung gehen. Beide Mannschaften benötigen vier Siege. Eisbären-Trainer Uwe Krupp wollte der Situation nach Match eins nicht zu viel Bedeutung beimessen. "Es ist ein Spiel. Das einzig Nennenswerte ist, dass München uns in der Serie immer noch viermal schlagen muss, um Meister zu werden", sagte 52-Jährige.