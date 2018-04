Brände

Brand in Prüm: Elf Verletzte

15.04.2018, 11:28 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sind zehn Bewohner verletzt worden. Auch ein Feuerwehrmann erlitt leichte Blessuren. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Feuerwehr war mit 40 Mann im Einsatz und brachte etliche Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses in Sicherheit.

Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei in Trier rund 80 000 Euro. Zwei Wohnungen sind durch das Feuer unbewohnbar geworden. Die anderen Wohnung konnten nach einer Durchlüftung wieder bezogen werden. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar.