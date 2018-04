Unfälle

Auto fährt in Biker-Gruppe: Motorradfahrer stirbt

15.04.2018, 09:49 Uhr | dpa

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Frasdorf (Landkreis Rosenheim) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto am Samstag in eine Gruppe von fünf Bikern und erfasste zwei von ihnen. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle, ein 23 Jahre alter Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die anderen drei Biker konnten ausweichen. Der 22 Jahre alte Unfallverursacher kam mit leichten Blessuren davon.