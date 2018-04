Unfälle

Sportwagen überschlägt sich: Fahrer stirbt

15.04.2018, 09:59 Uhr | dpa

Mit seinem Sportwagen ist ein Mann nahe Jena in den Tod gerast. Das Fahrzeug kam am Samstagabend von der Autobahn 4 ab und überschlug sich. Es blieb erst unter der Leitplanke stehen, wie die Polizei mitteilte. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt war und an der Unfallstelle starb.