Umstrittenes Rapper-Album steht bei WDR auf dem Index

15.04.2018, 11:49 Uhr | dpa

Das umstrittene Album "Jung,

Brutal, Gutaussehend 3" der Rapper Kollegah und Farid Bang steht beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) auf dem Index. Der WDR bestätigte am Sonntag einen Bericht des "Handelsblatts". Demnach wird in den WDR-Radioprogrammen - auch im Jugendradio 1Live - keine Musik aus dem Album gespielt. Das habe aber bereits vor der Echo-Verleihung an Kollegah und Farid Bang gegolten, sagte eine WDR-Sprecherin.

Die beiden Rapper waren am vergangenen Donnerstag für ihr Album mit dem renommierten Musikpreis Echo ausgezeichnet worden. Scharfe Kritik hatten Textzeilen mit Bezügen zum Vernichtungslager Auschwitz und zum Holocaust ausgelöst. Die Auszeichnung wurde zudem am 12. April verliehen - das ist der Tag, an dem jedes Jahr vor allem Israel an die sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden erinnert.

Das "Handelsblatt" zitierte aus einem Brief der WDR-Publikumsstelle im Auftrag von Intendant Tom Buhrow an eine Kölner Bürgerin. Darin heißt es, dass in den WDR-Radioprogrammen keine Musik aus der betreffenden Albumreihe gespielt werde. Das gelte auch für 1Live, das "grundsätzlich zwar sehr offen für deutschen Rap" sei, "im konkreten Fall aber eine Ausstrahlung als unvereinbar mit öffentlich-rechtlichen Programmgrundsätzen eingeschätzt" habe.