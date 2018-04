Behörden

Verwaltungen digital: 500 Teilnehmer bei Kongress in Weimar

15.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Mausklick statt Ämtergang: Bundesweit stellen sich die Verwaltungen auf das digitale Zeitalter ein. Nach Angaben von Thüringens Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert stehen mehr als 550 Verwaltungsleistungen auf der Liste des IT-Planungsrats von Bund und Ländern, der sich mit der Digitalisierung in den Amtsstuben beschäftigt. Das Bundeskanzleramt müsse diesen Prozess konsequent managen, forderte Schubert vor einer am Montag beginnenden Tagung des Rates in Weimar. Zu dem zweitägigen Kongress werden 500 Besucher aus allen deutschen Verwaltungen erwartet, um aktuelle Entwicklungen auf diesem Gebiet zu besprechen.

In Thüringen sollen alle Landesbehörden nach den Plänen der rot-rot-grünen Landesregierung bis zum Jahr 2022 mit elektronischen Akten arbeiten. Auch kommunale Behörden und weitere Einrichtungen sollen künftig digital mit den Bürgern kommunizieren können.