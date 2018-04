Unfälle

29-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall

15.04.2018, 13:09 Uhr | dpa

Ein 29-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag in Wahrenholz (Landkreis Gifhorn) ums Leben gekommen. Der Fahrer kam laut Polizeiangaben mit seinem Auto ohne Fremdeinwirkung auf einer Landstraße ins Schleudern, rutschte von der Fahrbahn und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Notarzt konnte an der Unfallstelle nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.