Umwelt

Geocacher sammeln an Walpurgis Müll im Nationalpark Harz

15.04.2018, 13:58 Uhr | dpa

An Walpurgis (30. April) erwartet der Nationalpark Harz wieder Geocacher aus ganz Deutschland zu einer Müll-Sammel-Aktion. Die Frauen und Männer, deren Hobby eine digitale Schatzsuche in der Natur ist, wollten damit etwas zurückgeben und Vorbild für andere sein, teilte ein Nationalparksprecher am Sonntag in Wernigerode mit. Für den 30. April hätten die Initiatoren gemeinsam mit Nationalpark-Rangern zehn verschiedene Touren ausgearbeitet, um einen möglichst großen Bereich des Naturschutzgebietes vom Müll des vergangenen Jahres zu befreien. Neun Müllsammelpunkte würden eingerichtet.

Schon seit acht Jahren unterstützt die Geocaching-Community den Nationalpark bei der Bekämpfung des wachsenden Müllproblems, wie es weiter hieß. Jedes Jahr holten Hunderte Geocacher säckeweise Müll aus dem Wald.