Kriminalität

Tote Frau in Merseburger Wohnung: Verbrechen vermutet

15.04.2018, 13:58 Uhr | dpa

In einer Wohnung in Merseburg (Saalekreis) ist eine tote Frau gefunden worden. Die Ermittler vermuten, dass es sich um die 20 Jahre alte Mieterin handelt und sie Opfer eines Verbrechens wurde, wie die Polizei am Sonntag in Halle mitteilte. Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. In der Wohnung habe die Tatortgruppe des Landeskriminalamts nach dem Fund der toten Frau am Samstagabend Spuren gesichert. Anfang der Woche solle die Leiche rechtsmedizinisch untersucht werden.