Kriminalität

36-Jähriger auf Feier mit Messer verletzt: Täter stellt sich

15.04.2018, 15:39 Uhr | dpa

Ein 36-Jähriger ist in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Kurz nach Mitternacht am Samstag war der 36-Jährige mit einem anderen Mann auf einer privaten Feier im Ortsteil Busendorf in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll der 47-Jährige ein Messer gezückt und es dem 36-Jährigen ins Bein gestochen haben. Zunächst hatte die Polizei von einem 37-jährigen Angreifer gesprochen.

Der 36-Jährige schleppte sich laut Polizei stark blutend durch das Treppenhaus in die Wohnung eines Bekannten. Dort wurde er zunächst von diesem und anschließend von einem Notarzt versorgt. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der 47-jährige Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung, stellte sich jedoch wenig später der Polizei. Hintergrund seien Streitigkeiten gewesen, wie die Polizei mitteilte. Nach seiner Vernehmung wurde der 47-Jährige entlassen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.