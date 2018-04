Kriminalität

Einbruch in Bäckerei: Mehrere tausend Euro Schaden

15.04.2018, 16:09 Uhr | dpa

Einbrecher sind in eine Bäckereifiliale in Brandenburg/Havel eingebrochen und haben eine größere Menge Bargeld gestohlen. Die Diebe hatten die Tür des Geschäfts in der Gördenallee aufgehebelt und die Innenräume des Ladens nach Wertgegenständen durchsucht, wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte. Dabei fanden die Einbrecher den Schlüssel zum Tresor, in dem sich eine größere Menge Bargeld befand. Mit dem Geld flohen die unbekannten Täter. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von insgesamt rund 2000 Euro. "Wir haben erste Ansätze zu den Tätern", sagte ein Polizeisprecher. Eine heiße Spur sei jedoch noch nicht darunter.