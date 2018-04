Notfälle

Brand in Kleingartenanlage

15.04.2018, 17:29 Uhr | dpa

Ein Brand in einer Kleingartenanlage hat am Sonntag in Thalheim im Erzgebirge für einen stundenlangen Feuereinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, brannten zwei Lauben und ein Schuppen. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer mittags auf einem Komposthaufen ausgebrochen und von dort auf die Gebäude übergesprungen. Menschen seien nicht verletzt worden. In einer ersten Schätzung wurde der Schaden auf 5000 Euro beziffert.