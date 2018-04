Handball

Buxtehuder Handballerinnen festigen Europapokal-Platz

15.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV steuern weiter auf Europapokal-Kurs. Am Sonntag feierte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun einen 26:21 (14:10)-Heimsieg gegen den Mitkonkurrenten HSG Blomberg-Lippe und festigte den dritten Platz in der Bundesliga-Tabelle. Großen Anteil am Erfolg des BSV hatte Torfrau Antje Peveling, die in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit gleich drei Siebenmeter der Gäste parierte. Beste Werferin bei den Gastgeberinnen war Lone Fischer, die sieben Tore erzielte. Ihre Teamkollegin Jessica Oldenburg musste nach einer Roten Karte in der 53. Minute den Rest der Partie von der Bank aus verfolgen.