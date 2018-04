Verkehr

Lenders: Brennstoffzelle Alternative zum Batterieantrieb

15.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

In der Diskussion um alternative Antriebe im Nahverkehr spricht sich die hessische FDP-Fraktion für die Nutzung von Brennstoffzellen aus. Nach Ansicht von FDP-Verkehrsexperten Jürgen Lenders stellen etwa durch Brennstoffzellen angetriebene Busse eine Alternative zu Elektrofahrzeugen mit Batterie dar, wie es in einer Mitteilung der Landtagsfraktion vom Sonntag heißt. Anders als die von Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) favorisierte Batterie-Elektromobilität hätten Brennstoffzellen eine längere Reichweite und seien viel schneller zu betanken.

Tatsächlich gilt die Reichweite von Fahrzeugen mit Brennstoffzellen bislang als deutlich größer als die von batteriegetriebenen Elektro-Mobilen. Allerdings ist Wasserstoff ein flüchtiges und reaktionsfreudiges Gas, das nur unter hohem Druck oder extrem gekühlt gelagert werden kann - in Wasserstofftankstellen bei 700 bar und minus 40 Grad Celsius. In Fahrzeugen muss das Gas wegen der Explosionsgefahr in hochfesten Tanks gelagert werden.