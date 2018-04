Kriminalität

Mann mit schweren Verletzungen in Plochingen gefunden

15.04.2018, 18:38 Uhr | dpa

Ein 27 Jahre alter Mann ist in der Innenstadt von Plochingen (Landkreis Esslingen) mit starken Blutungen gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Straftat aus. Passanten entdeckten den lebensgefährlich verletzten Mann am Sonntagmorgen und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Ermittler mitteilten. Er sei in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen Unbekannt. Sie suchen nun Zeugen, um den Vorfall aufzuklären.