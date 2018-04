Kommunen

Zahlreiche Landräte deutlich in Führung

15.04.2018, 18:58 Uhr | dpa

Mehrere Landräte liegen bei der Kommunalwahl in Thüringen nach ersten Zahlen mit mehr als 50 Prozent deutlich in Führung. Im Eichsfeldkreis entfielen am Sonntagabend nach mehr als einem Drittel der ausgezählten Stimmbezirke auf den seit 1990 amtierenden Landrat Werner Henning (CDU) bisher 83 Prozent. Die ebenso lang amtierende Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) kommt nach knapp einem Drittel der Stimmbezirke auf 72,2 Prozent. Thomas Müller (CDU) im Kreis Hildburghausen liegt bei 60,9 Prozent, Reinhard Krebs (CDU) im Wartburgkreis bei 73,5 Prozent.

Auf bisher mehr als 50 Prozent kommen auch die Amtsinhaber Petra Enders (Linke) im Ilm-Kreis, Harald Zanker (SPD) im Unstrut-Hainich-Kreis, Antje Hochwind (SPD) im Kyffhäuserkreis und Andreas Heller (CDU) im Saale-Holzland-Kreis. Der ohne Konkurrenten angetretene Harald Henning (CDU) im Kreis Sömmerda erreicht bisher 98,5 Prozent.