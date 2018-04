Kommunen

Bisher enge Konkurrenz in Gera

15.04.2018, 19:09 Uhr | dpa

In Gera zeichnet sich bei der Thüringer Kommunalwahl nach mehr als einem Drittel der ausgezählten Stimmen ein enges Rennen zwischen drei Kandidaten ab. Die von der CDU unterstützte Amtsinhaberin Viola Hahn liegt am Sonntagabend mit 21,9 Prozent auf Platz drei, hinter dem AfD-Kandidaten Dieter Laudenbach (22,5 Prozent) und dem parteilosen Julian Vonarb (23,6 Prozent). Landtags-Vizepräsidentin Margit Jung (Linke) kommt bisher nur auf 12,6 Prozent. Gera zählt zu den Städten mit überdurchschnittlichen Linke-Ergebnissen. Allerdings verzeichnete dort die AfD bei der Bundestagswahl 2017 ihr bestes Ergebnis in Thüringen.