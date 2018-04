Kommunen

Geras OB Viola Hahn kommt nicht in die Stichwahl

15.04.2018, 20:48 Uhr | dpa

Geras Oberbürgermeisterin Viola Hahn hat ihr Amt im ersten Wahldurchgang verloren. Mit 20,6 Prozent kam die von der CDU unterstützte Amtsinhaberin bei der Thüringer Kommunalwahl am Sonntag nur auf Platz drei. Sie lag 0,7 Prozentpunkte hinter dem AfD-Kandidaten Dieter Laudenbach (21,3 Prozent). Das beste Ergebnis erreichte der parteilose Julian Vonarb mit 23,5 Prozent, der damit am 29. April zusammen mit Laudenbach in die Stichwahl geht.

In der Stadt mit meist guten Ergebnissen der Linken kam Landtags-Vizepräsidentin Margit Jung (Linke) mit 13,3 Prozent nur auf das fünftbeste Ergebnis, noch hinter dem von der SPD unterstützten Norbert Hein (17,5 Prozent). Die AfD hatte bereits bei der Bundestagswahl 2017 in Gera in bestes Thüringer Kreisergebnis erzielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,4 Prozent.