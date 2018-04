Fußball

Stürmer Batshuayi mit Beinverletzung ins Krankenhaus

15.04.2018, 19:19 Uhr | dpa

Borussia Dortmund muss womöglich einige Zeit auf Stürmer Michy Batshuayi verzichten. Der 24 Jahre alte Belgier zog sich in der Nachspielzeit des Revierderbys beim FC Schalke 04 (0:2) nach einem Zweikampf mit dem Schalker Benjamin Stambouli eine Verletzung am linken Bein zu und wurde vom Platz getragen. Batshuayi wurde nach der Partie am Sonntag zu genaueren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Das teilte ein Sprecher des Fußball-Bundeslisten mit. "Ich hoffe, die Verletzung ist nicht so schlimm wie es aussah", sagte BVB-Trainer Peter Stöger.