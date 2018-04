Kommunen

OB Bausewein muss gegen CDU-Kandidatin Walsmann in Stichwahl

15.04.2018, 20:28 Uhr | dpa

In Erfurt muss Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) gegen CDU-Herausforderin Marion Walsmann in die Stichwahl. Bausewein erreichte bei der Thüringer Kommunalwahl am Sonntag im Feld der acht Kandidaten 30,4 Prozent, die ehemalige Ministerin und Landtagsabgeordnete Walsmann 21,9. Auf Platz drei landete laut Zahlen des Statistischen Landesamtes Stefan Möller, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Landtag, mit 14,4 Prozent - noch vor der Linke-Landtagsabgeordneten Karola Stange, die 11,1 Prozent erreichte.

Bausewein hatte Ende vergangenen Jahres den SPD-Landesvorsitz abgegeben, um sich ganz auf sein kommunales Amt zu konzentrieren. 2012 hatte er sein Amt noch mit 59,2 Prozent im ersten Wahlgang verteidigt.