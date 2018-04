Kommunen

In Jena führt bisher FDP-Kandidat vor Amtsinhaber Schröter

15.04.2018, 19:19 Uhr | dpa

Die FDP in Jena knüpft nach den bisherigen Zahlen bei der Thüringer Kommunalwahl an frühere Erfolge in der Stadt an. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmbezirke führt ihre Kandidat Thomas Nitzsche mit 26,3 Prozent vor Amtsinhaber Albrecht Schröter, der bisher auf 24,2 Prozent kommt. Im thüringenweit größten Kandidatenfeld mit insgesamt neun Bewerbern kommt momentan Benjamin Koppe (CDU) mit 14,5 Prozent auf das drittbeste Ergebnis. Nach der Wende war in der Universitätsstadt jahrelang Peter Röhlinger (FDP) Oberbürgermeister.