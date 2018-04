Kommunen

In Suhl muss Amtsinhaber Triebel in die Stichwahl

15.04.2018

In der kreisfreien Stadt Suhl wird es eine Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters geben. Nach Auszählung aller 34 Wahlbezirke in der südthüringischen Stadt am Sonntagabend kommt der bisherige Oberbürgermeister Jens Triebel (parteilos) auf 42,5 Prozent der Stimmen. Sein CDU-Herausforderer André Knapp erhielt bei der Wahl 37,9 Prozent der Stimmen. Zwischen ihnen wird es am 29. April zur Stichwahl kommen. Auf Platz drei landete Philipp Weltzien von der Linken, der 13,9 Prozent der Stimmen gewann.