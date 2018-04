Kommunen

Landrätin muss um Einzug in Stichwahl zittern

15.04.2018, 20:19 Uhr | dpa

Landrätin Michaele Sojka (Die Linke)guckt in die Kamera. Foto: Bodo Schackow/Archiv (Quelle: dpa)

Bei der Thüringer Kommunalwahl kämpft im Kreis Altenburger Land Landrätin Michaele Sojka (Linke) mit dem AfD-Kandidaten Andreas Sickmüller um den Einzug in die Stichwahl. Sojka lag am Sonntagabend nach Auszählung von 102 der 106 Stimmbezirke mit 26,6 Prozent auf Platz zwei, Sickmüller mit 26,2 Prozent nur knapp dahinter. Deutlich in Führung ist der CDU-Kandidat Uwe Melzer mit 37,4 Prozent.