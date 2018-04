Kommunen

Linke-Oberbürgermeisterin muss in die Stichwahl

15.04.2018, 20:28 Uhr | dpa

Die bisher einzige Linke-Oberbürgermeisterin in Thüringen, Katja Wolf, muss gegen ihren SPD-Herausforderer in einer Stichwahl um das Amt ringen. Die Eisenacher Rathauschefin erhielt bei der Kommunalwahl am Sonntag 47,4 Prozent der Stimmen. Um eine Stichwahl zu vermeiden, hätte die frühere Landtagsabgeordnete mehr als die Hälfte der Stimmen gebraucht. Damit tritt Wolf am 29. April gegen Michael Klostermann von der SPD an. Klostermann ist derzeit Landesgeschäftsführer der SPD Thüringen. Er erzielte 19,3 Prozent.