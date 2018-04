Kriminalität

Toter im Chemnitzer Stadtpark: Prozess beginnt

16.04.2018, 01:28 Uhr | dpa

Sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 21 Jahre alten Syrers im Chemnitzer Stadtpark beginnt heute vor dem Landgericht Chemnitz der Prozess gegen zwei Männer. Angeklagt sind zwei 21 und 25 Jahre alte anerkannte Flüchtlinge wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Laut Anklage sollen die gebürtigen Syrer das Opfer am 10. September 2017 mit Messerstichen so schwer verletzt haben, dass es kurz danach verblutete. Motiv für die Tat soll Eifersucht gewesen sein.

Den Ermittlungen zufolge war der 21-jährige Angeklagte in die Freundin des gleichaltrigen Opfers verliebt. Beide hatten sich wegen des Beziehungskonflikts zu einem klärenden Gespräch im Stadtpark verabredet. Der Mitangeklagte kam als Begleiter mit und habe während des Gesprächs unvermittelt mit einem Messer zweimal auf das Opfer eingestochen, sagte eine Gerichtssprecherin. Dem Schwerverletzten sei es noch gelungen, laut zu schreien und in Richtung eines Sportcenter zu flüchten. Dort wurde er am nächsten Morgen tot aufgefunden.

Bis zum 30. Mai sind zunächst sechs Verhandlungstage angesetzt.