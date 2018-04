Prozesse

Prozess um die Misshandlung eines Kindes wird fortgesetzt

16.04.2018, 01:28 Uhr | dpa

Im Berufungsprozess um die Misshandlung eines zwölf Tage alten Säuglings soll heute die Mutter des Kindes als Zeugin vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) vernommen werden. Auf der Anklagebank sitzt der 37 Jahre alte Vater des Jungen. Ebenso wie die 25 Jahre alte Mutter war er wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung bereits im Februar 2015 vor dem Amtsgericht Eberswalde (Barnim) zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die Eltern sollen das schreiende Kleinkind im Oktober 2011 geschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Gegen das Urteil hatten sie damals Berufung eingelegt. Zu dem Verfahren in zweiter Instanz vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) kam jedoch nur der Vater des Jungen. Da die Mutter auch als Zeugin bisher nicht vor Gericht erschienen war, soll sie am Montag notfalls von der Polizei vorgeführt werden. An dem Tag könnte auch ein Urteil fallen.