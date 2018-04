Prozesse

Landgericht verhandelt über Brandstiftung in Diskothek

16.04.2018, 01:48 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Itzehoe startet heute ein Prozess um Brandstiftung in dem Gebäude der ehemaligen Maxx Music Hall in Wedel. Auf der Anklagebank sitzt der ehemalige Diskotheken-Betreiber. Er soll seinen beiden Mitangeklagten jeweils einen fünfstelligen Betrag versprochen haben, wenn sie in dem Gebäude Feuer legen. Das Geld wollte er ihnen laut Anklage später aus der Versicherungssumme zahlen.

Der Brand verursachte im Mai vergangenen Jahres einen Millionenschaden. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den stundenlangen Löscharbeiten in dem Gewerbegebiet verletzt.