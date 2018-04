Fußball

SC Freiburg vor richtungsweisendem Spiel im Abstiegskampf

16.04.2018, 03:49 Uhr | dpa

Der SC Freiburg tritt heute (20.30 Uhr/Eurosport) zu einem richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an. Sollte die Mannschaft von Trainer Christian Streich beim FSV Mainz 05 gewinnen, würde sie den Abstand auf die Rheinhessen und den Relegationsplatz auf sechs Punkte vergrößern. Verliert der Sport-Club, würde er vier Spieltage vor Saisonende mit den Mainzern tauschen und auf den drittletzten Rang zurückfallen. Streichs Mannschaft ist in der Liga bereits seit sechs Spielen ohne Sieg und muss auch in Mainz auf Leistungsträger verzichten. Einsätze der angeschlagenen Nicolas Höfler und Robin Koch sind fraglich.