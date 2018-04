Unfälle

Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Polizeiauto

16.04.2018, 05:38 Uhr | dpa

Ein 30-jähriger Rollerfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Polizeiauto in Zirndorf (Kreis Fürth) ums Leben gekommen. Die beiden Fahrzeuge stießen am Sonntagnachmittag an einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Rollerfahrer zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Im Anschluss krachte der Streifenwagen, der im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, noch mit einem anderen Auto zusammen. Dessen 68-jähriger Fahrer wie auch der 30-jährige Fahrer des Polizeiautos und seine 22-jährige Kollegin blieben unverletzt, wurden aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht und betreut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion eingebunden.