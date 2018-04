Ausstellungen

Schau "Hartz IV-Möbel" und Mini-Häuser mit viel Interesse

16.04.2018, 06:48 Uhr | dpa

In Wittenberg zieht ein ungewöhnliches Ausstellungsprojekt viele Besucher an. Wie die Kunsthistorikerin Marlies Schmidt sagte, entsteht in der Stadt in einem Cranach-Hof eine Art temporäres Dorf. Ziel sei es, während der Arbeiten Besuchern zu zeigen, wie auf kleinster Fläche außergewöhnliche Wohnräume entstehen. Beteiligt seien Designer, Studenten und Handwerker.

Zudem sind unter dem Motto "Hartz IV-Möbel & 62 cm Home" seit Anfang März Entwürfe des Berliner Architekten und Gestalters Van Bo Le-Mentzel (41) zu sehen. Dazu gehört die Installation einer nur 62 Zentimeter breiten Einraum-Wohnung - mit Bad, Küche, Arbeits- und Schlafgelegenheit auf 4,30 Meter Länge. Das Wittenberger Ausstellungsprojekt dauert bis zum 27. Mai. Die Cranach-Höfe in Wittenberg erinnern an die berühmten Maler.