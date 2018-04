Kommunen

Vorläufiges Endergebnis: CDU stärkste Partei

16.04.2018, 06:48 Uhr | dpa

Die CDU ist als stärkste Partei aus den Kommunalwahlen in Thüringen hervorgegangen. Sie erreichte bei der Wahl der Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte am Sonntag einen Stimmenanteil von 37,9 Prozent. Das geht aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis des Landeswahlleiters hervor. Bereits bei der Direktwahl der Kommunalpolitiker vor sechs Jahren hatte die CDU mit 33,8 Prozent vor den anderen Parteien gelegen.

Zweitstärkste Kraft wurde erneut die SPD mit 17,3 Prozent der Stimmen. Das war weniger als 2012 mit 23,8 Prozent. Die Linke kam auf 11,6 Prozent nach 15,3 Prozent vor sechs Jahren. Die AfD, die erstmals mit Kandidaten bei der Landrats- und Oberbürgermeisterwahl antrat, verbuchte 10,2 Prozent. Grüne und FDP kamen auf Werte um 3 Prozent. Die Wahlbeteiligung stieg leicht von 46,6 auf 47,2 Prozent. In acht Städten und Kreisen fällt die Entscheidung über die Verwaltungschefs erst bei Stichwahlen am 29. April.

Knapp 1,6 Millionen Thüringer waren aufgerufen, die Landräte in 14 Kreisen sowie die Verwaltungschefs in den sechs kreisfreien Städten sowie in 100 kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu wählen.