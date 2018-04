Wahlen

Ansturm: Zwölf Parteien drängen in Lübecker Bürgerschaft

16.04.2018, 07:59 Uhr | dpa

Die Kommunalwahl 2018 wird in Lübeck eine Wahl der Rekorde. Zwölf Parteien und Gruppierungen bewerben sich am 6. Mai um die 49 Sitze in der Lübecker Bürgerschaft. Nach Angaben des scheidenden Bürgermeisters Bernd Saxe (SPD) ist das die höchste Bewerberzahl. Neben den etablierten Parteien wollen künftig auch die AfD, die DKP sowie eine neu gegründete Wählerinitiative in der Ratsversammlung mitmischen. Saxe kritisierte, die Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde auch für die Kommunen fördere die Unregierbarkeit der Städte. Bei der Kommunalwahl am 6. Mai sind in Lübeck rund 177 000 Bürger wahlberechtigt.