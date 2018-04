Notfälle

Ein Toter und viele Verletzte bei Brand in Seniorenheim

16.04.2018, 07:59 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Offenbacher Seniorenwohnheim ist am Montagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Polizeisprecher sprach außerdem von mindestens 20 Verletzten. Sechs von ihnen sollen schwere Verletzungen erlitten haben. Ersten Informationen zufolge brach das Feuer gegen kurz vor 4.00 Uhr am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache im zweiten Obergeschoss des Seniorenheims aus. Die Identität des Toten konnte aufgrund der schweren Verbrennungen zunächst noch nicht geklärt werden.