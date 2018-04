Unternehmen

Neuer EWE-Chef dämpft Erwartungen bei schnellem Internet

16.04.2018, 07:59 Uhr | dpa

Flächendeckendes schnelles Internet wird es in Niedersachsen nach Einschätzung des neuen EWE-Chefs Stefan Dohler erst in rund zehn Jahren geben. "Beim Thema schnelles Internet ist Niedersachsen wie alle anderen Bundesländer noch weit von dem Anspruch entfernt, den man eigentlich braucht", sagte der Vorstandsvorsitzende des Oldenburger Energie- und Telekommunikationsunternehmens der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist aber auch weiterhin viel zu tun und man muss in einem Zehn-Jahres-Zeitraum denken", sagte Dohler.

EWE will in den kommenden Jahren rund 1,2 Milliarden Euro in einen großflächigen Glasfaserausbau investieren. "Damit können wir einen großen Schritt Richtung flächendeckende Gigabit-Internetversorgung machen", sagte der 51-Jährige, der seit Januar an der Spitze des Konzerns mit rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht.