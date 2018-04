Kriminalität

Gladbachs Führung nach mutmaßlichem Missbrauch: "Schande"

16.04.2018, 09:49 Uhr | dpa

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung in einem Fußball-Sonderzug mit Fans des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat die Vereinsführung der Polizei ihre Hilfe angeboten. "Wenn wir als Verein in irgendeiner Form bei der Aufklärung der Tat mithelfen können, werden wir das selbstverständlich tun", teilte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers mit. "Das ist ein entsetzlicher Vorfall, den wir natürlich verurteilen." Es sei "eine Schande, dass Borussia mit einer solchen Tat in Verbindung gebracht wird".

Ein 30 Jahre alter Mönchengladbacher soll nach einem Auswärtsspiel eine junge Frau in dem Sonderzug sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige ist nach Polizeiangaben bislang aber noch nicht festgenommen worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Die Fußballfans befanden sich auf der Rückreise vom Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend. Die 19 Jahre alte Frau wurde am frühen Sonntagmorgen von der Polizei im hessischen Flörsheim am Bahnhof in Empfang genommen, befragt und in eine Wiesbadener Klinik gebracht.