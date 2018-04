Fußball

Bericht: Dynamo vertraut Neuhaus: "Nicht in Panik verfallen"

16.04.2018, 12:28 Uhr | dpa

Uwe Neuhaus wird trotz der Negativserie von vier Spielen ohne Sieg auch die entscheidenden restlichen vier Partien im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga auf der Trainerbank der SG Dynamo Dresden sitzen. Das berichtete die "Sächsische Zeitung" (Montag) nach einer Aussprache zwischen dem 58 Jahre alten Coach und Vertretern aus den Vereinsgremien des sächsischen Traditions-Clubs.

Neuhaus stehe nicht zur Disposition, berichtete die Zeitung, das sei der Mannschaft auch schon mitgeteilt worden. Geschäftsführer Michael Born wurde in der "Bild"-Zeitung (Montag) mit den Worten zitiert: "Natürlich müssen wir jetzt einen Weg finden, das Team bis zum nächsten Spiel in Kaiserslautern wieder in die Spur zu kriegen. Eins dürfen wir dabei aber auf keinen Fall: in Panik verfallen!"

Dresden hatte am Samstag vor heimischer Kulisse mit 0:4 gegen den Tabellendritten Holstein Kiel verloren. Mit 37 Zählern sind die Dresdner auf Rang 15 punktgleich mit dem FC St. Pauli auf dem Abstiegsrelegationsrang. Ebenfalls 37 Punkte haben der 1. FC Heidenheim (13.) und die SpVgg Greuther Fürth (14.). Am kommenden Sonntag muss Dresden beim Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern (29) antreten.