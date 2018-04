Industrie

Thüringer Industrie mit Wachstum ins Jahr gestartet

16.04.2018, 11:48 Uhr | dpa

Mit einem Umsatzplus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Thüringer Industrie in den Monaten Januar und Februar ins Jahr gestartet. Rund 5 Milliarden Euro Umsatz seien gut 200 Millionen Euro mehr gewesen als in den ersten beiden Monaten 2017, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mit. Dabei seien die Exporte um 5,6 Prozent oder 93 Millionen Euro gestiegen, die Umsätze im Inland um 109 Millionen Euro beziehungsweise 3,5 Prozent. In die Statistik fließen die Angaben von Betrieben ab 50 Beschäftigte ein.