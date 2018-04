Kriminalität

Wieder Bienenvölker gestohlen: Imker als Diebe vermutet

16.04.2018, 11:48 Uhr | dpa

Vier Kästen mit Bienenvölkern sind im südhessischen Büttelborn gestohlen worden. Die Diebe nahmen auch mehrere Setzkästen und Zubehör mit, wie die Polizei in Darmstadt am Montag berichtete. Sie bezifferte den Schaden auf rund 2000 Euro. Tatzeitraum war zwischen dem 7. April und vergangenem Wochenende. Bienen-Klau ist kein Einzelfall: Immer wieder werden Völker gestohlen, vor allem im Frühjahr und in ganz Deutschland, wie Polizeisprecher Bernd Hochstädter sagte.

In Wehrheim im Wetteraukreis waren einem Imker Anfang April auch mehrere Bienvölker aus seinen Stöcken entwendet worden. Im mittelhessischen Lahntal hatte ein Imker am 19. März bemerkt, dass vier Völker der Honig sammelnden Insekten samt der Holzkisten fehlten.

Ermittler und Imker gehen nach den Worten Hochstädters davon aus, dass es sich bei den Bienen-Dieben auch um Imker handeln könnte, "denen möglicherweise das eigene Volk im Winter kaputt gegangen ist, und die es jetzt aufwerten wollen". Denn so einfach seien neue Bienenvölker nicht zu bekommen, andererseits bringe der Verkauf der Tiere auch nicht viel Geld. Einfach ist der Diebstahl überdies nicht: "Wenn Laien nicht fachmännisch vorgehen, werden sie schnell gestochen."