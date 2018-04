Kriminalität

Brandsatz in Funkturm gezündet und Teile der Anlage zerstört

16.04.2018, 11:58 Uhr | dpa

Unbekannte haben in einem Magdeburger Funkturm erheblichen Schaden angerichtet. Die Täter drangen am späten Sonntagabend in das Gelände ein und brachen den Versorgungscontainer einer Sendeanlage für das digitale Rundfunk-TV-Signal DVB-T auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten einen Brandsatz zündeten - und dabei den Container zerstörten. Allerdings blieb die Versorgung des Funkturms intakt: Der Sendebetrieb des Funkturms wurde nicht beeinträchtigt, hieß es. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.