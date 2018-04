Kriminalität

Amtsgericht Suhl: Verdächtiger nach Bombendrohung ermittelt

16.04.2018, 13:09 Uhr | dpa

Nach einer Bombendrohung gegen das Amtsgericht Suhl hat die Polizei einen 38-jährigen Suhler als Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann sei am Freitag festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden sei. Derzeit werde ermittelt, ob es zwischen der Bombendrohung vom Donnerstag und einem Brandanschlag auf zwei Autos im Innenhof des Gerichts in der Nacht zuvor einen Zusammenhang gibt. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus, es entstand ein Schaden von etwa 25 000 Euro.

Das Gericht war am Donnerstag nach der telefonisch ausgesprochenen Drohung geräumt worden. Rund 100 Menschen wurden aus dem Gebäude gebracht. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten mit Spürhunden das Gerichtsgebäude, entdeckt wurde jedoch nichts. Ein Zusammenhang mit dem Brand der Autos sei bereits vermutet worden, hieß es. Aus ermittlungstaktischen Gründen sei jedoch noch nicht darüber berichtet worden.