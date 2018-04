International

Serbien: Delegation besucht Bosch und Rückkehrer

16.04.2018, 22:18 Uhr | dpa

Im Rahmen seiner Balkanreise wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch mit Wirtschaftsvertretern aus dem Südwesten ein Bosch-Werk in Serbien besuchen. An dem Standort mit mehr als 1000 Mitarbeitern werden vor allem Scheibenwischersysteme hergestellt.

Staatssekretärin Theresa Schopper (Grüne), die ebenfalls zur Delegation gehört, will sich am Nachmittag im serbischen Novi Sad ein Bild von der sogenannten Rückkehrberatung machen. Dabei berät die Diakonie Familien, die von Deutschland auf den Balkan zurückgekehrt sind - oft wegen abgelehnter Asylanträge.

Bis zum Freitag ist Kretschmann in Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina unterwegs. Ziel der Reise ist es, Beziehungen zu vertiefen, Kooperationen auszubauen und mit den Nicht-EU-Ländern über ihre Beitrittsperspektiven zu reden.