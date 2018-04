Kriminalität

Schlägerei bei Facebook-Party: Großeinsatz der Polizei

16.04.2018, 15:09 Uhr | dpa

Eine Facebook-Party ist im Kreis Paderborn aus dem Ruder gelaufen: Während der Geburtstagsfeier mit insgesamt etwa 800 Gästen in Altenbeken kam es zu einer Schlägerei, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Auseinandersetzung von mindestens 15 bis 20 Beteiligten in der Nacht zu Sonntag seien mehrere Menschen leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger wurde wegen einer Kopfplatzwunde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Beamten rückten mit einem Großangebot an und setzten Pfefferspray ein. Vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahren wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen.

In einer ehemaligen Diskothek habe ein 29-Jähriger die Party veranstaltet und dazu öffentlich über das soziale Netzwerk eingeladen. Unter den Hunderten Besuchern seien auch Fans verschiedener Fußballvereine gewesen. Auslöser für die Schlägerei soll das Klauen eines Fanschals gewesen sein. Bei der Auseinandersetzung seien auch Stühle und Tische geworfen worden.