Kriminalität

Mutmaßliche Drogenhändlerin in Sonneberg festgenommen

16.04.2018, 16:39 Uhr | dpa

Eine mutmaßliche Drogenhändlerin ist der Polizei in Sonneberg ins Netz gegangen. Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl gegen die 29-Jährige, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie wurde in ein Gefängnis nach Sachsen gebracht. Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Frau waren Drogen gefunden worden, darunter Crystal und Marihuana. Wie es hieß, war die 29-Jährige bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen.