Kriminalität

Betrunkene Radlerromanze von Polizei gestoppt

16.04.2018, 16:48 Uhr | dpa

Bei einer romantischen Tour haben zwei betrunkene Radfahrer in Frankfurt einen Unfall verursacht. Die 31-jährige Frau und der ein Jahr ältere Mann lernten sich am Sonntagabend in der Innenstadt kennen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide wohnten zufällig im gleichen Haus im Gallusviertel und machten sich erheblich alkoholisiert auf den Heimweg. Auf der Mainzer Landstraße verlor die Frau den Angaben zufolge die Kontrolle über ihr Rad und rammte den Mann. Beide stürzten in dem Moment, als eine Polizeistreife anhielt.

Den Beamten fiel während der Versorgung der Radler ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Sie stellten 2,5 Promille bei der 31-jährigen fest. Ihr Begleiter kam auf 1,53 Promille, zeigte aber wenig Verständnis für die angekündigten polizeilichen Maßnahmen. Er gab zudem an, das Gespräch mit den Beamten mit seinem Handy aufgenommen zu haben. Dies sei sein gutes Recht sei, denn schließlich seien seine Eltern Staatsanwälte. Die Beamten zogen das Gerät ein. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, da heimliche Tonaufzeichnungen strafbar sind. Auch die Führerscheine der Radler sind mit diesen Promillewerten in Gefahr.