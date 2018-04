Polizei

Polizeischule in Herrenberg soll im September 2019 öffnen

16.04.2018, 16:49 Uhr | dpa

Die neue Polizeischule in Herrenberg soll im September 2019 ihren Betrieb aufnehmen. 480 Anwärter sollen dann dort ihre Ausbildung starten, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Sascha Binder hervorgeht. Ursprünglich sollte der Standort bereits ein Jahr früher öffnen, was jedoch an einem Bieterstreit um die Schadstoffsanierung scheiterte.

Da das Land trotzdem an seiner Einstellungsoffensive bei der Polizei festhalten will, muss anderswo Platz geschaffen werden. 2018 und 2019 sollen jeweils insgesamt 1800 Anwärter ihre Ausbildung beginnen. In Böblingen werde man bis zum September dieses Jahres einen Übergangsbetrieb einrichten, der notfalls auch noch im März des kommenden Jahres weitere Anwärter aufnehmen kann. Dort und in Biberach werden die Auszubildenden sich teilweise mit Containern als Unterkünften oder Leersälen begnügen müssen. In Biberach sollen im kommenden September 150 und im März 2019 50 weitere Unterkunftsplätze zur Verfügung stehen. Am zweiten neuen Polizeischulstandort in Wertheim sollen in diesem Jahr wie geplant mehr als 300 Polizeianwärter starten.

Um die Ausbildung der jungen Polizisten stemmen zu können, braucht es genügend Ausbilder. Dafür hat das Land auch bereits pensionierte Beamte aufgerufen, sich freiwillig für Lehraufträge zu melden. Nach Angaben des Innenministeriums haben bislang 90 Polizisten in Ruhestand ihr Interesse angemeldet.