Nabu startet Insektenzählung in Sachsen

16.04.2018, 16:49 Uhr | dpa

Der Naturschutzbund Nabu startet auch in Sachsen eine Insektenzählung. Interessierte können zu zwei Zeiträumen im Juni und August Insekten beobachten, zählen und in eine Onlinedatenbank eintragen, wie der Verein am Montag mitteilte. Ziel der bundesweiten Aktion sei es, auf die Bedeutung der Tiere aufmerksam zu machen. Gezählt werden alle Sechsbeiner, die innerhalb einer Stunde auf einer Fläche von nicht mehr als zehn Metern in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus auftauchen. Als Beobachtungsort kommen beispielsweise Parks, Balkone oder Teiche und Flüsse infrage. Die erfassten Daten sollen anschließend vom Nabu ausgewertet und veröffentlicht werden. Bisher schätzt der Verein, dass rund 33 000 Insektenarten in Deutschland vorkommen.