Schulen

Sibler setzt externe Bewertung von Schulen aus

16.04.2018, 16:49 Uhr | dpa

Kultusminister Bernd Sibler (CSU) will im kommenden Schuljahr vorläufig keine Schulen mehr extern bewerten lassen und das aktuelle System der Qualitätssicherung überarbeiten. "Die externe Evaluation an Bayerns Schulen wird für die Dauer des Schuljahres 2018/19 ausgesetzt", kündigte Sibler am Montag an. Er wolle damit allen Beteiligten ausreichend Zeit und Raum geben, um das bisherige Verfahren weiterzuentwickeln, das seit rund zehn Jahren praktiziert wird. Seither sind alle staatlichen Schulen verpflichtet, sich einer externen Evaluation durch speziell dafür qualifizierte Evaluationsteams zu unterziehen. Das sei "durchaus auch mit viel Aufwand für alle Beteiligten verbunden" gewesen, räumte Sibler ein. Das System solle deshalb für die Zukunft deutlich verschlankt werden.