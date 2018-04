Unfälle

18-jährige Radlerin kollidiert mit Straßenbahn

16.04.2018, 18:19 Uhr | dpa

Eine 18 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Darmstadt schwer verletzt worden. Die junge Frau war nach Zeugenaussagen über eine rote Ampel gefahren, mit einer Straßenbahn kollidiert und gestürzt. Nach Angaben der Polizei schlug die 18-Jährige dabei mit dem Kopf auf dem Boden auf und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn wurde durch umherfliegende Glassplitter einer zerborstenen Scheibe der Tram leicht verletzt.